Italia -Qatar, da cooperazione su MO a investimenti: Meloni incontra Emiro

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglioha incontrato l’Emiro del Qatar,a Villa Doria Pamphilj durante la. L’incontro ha posto al centro della discussione temi di, con un focus sulla situazione in Medio Oriente e l’approfondimento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.Secondo le fonti di Palazzo Chigi, la Meloni ha condiviso con al-Thani iconfermando ilinsieme a Egitto e Stati Uniti, per raggiungere un accordo nella crisi di Gaza. Entrambi i leader hanno discusso della difficile situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e della crisi degli sfollati in Libano. È stato riaffermato, attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 dell’ONU e il sostegno internazionale alle forze armate libanesi.Sul fronte delle relazioni bilaterali, Meloni e al-Thani hanno riaffermato la volontà di rafforzare, anche in relazione all’Africa nel contesto del Piano Mattei. Al termine dell'incontro è stata adottata unache abbraccia vari ambiti della cooperazione, tra cui politica estera, migrazioni, difesa, energia, cooperazione giudiziaria, ricerca e turismo.Numerositra cui: un Memorandum di Intesa per promuovere congiuntamente gli investimenti diretti, un Memorandum di Intesa per potenziare la cooperazione nel settore turistico, con un focus sulla promozione reciproca, una Dichiarazione di Intenti tra il Ministero degli Esteri italiano e l'Autorità museale del Qatar per rafforzare la diplomazia culturale, un Memorandum di Intesa tra Fincantieri e Barzan per la fornitura di 40 radar Omega 360, un accordo tra SACE ed Estithmar Holding volto a creare accesso strategico al mercato qatarino per le imprese italiane nei settori delle costruzioni e della sanità.Queste intese confermano ile aprono nuove prospettive di collaborazione economica e politica