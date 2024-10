Senza direzione Milano. Occhio a BTP dopo che Fitch ha migliorato l'outlook

UniCredit

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Azimut

Saipem

Amplifon

ENI

Banca Popolare di Sondrio

Mediobanca

A2A

Banco BPM

Digital Value

Acea

Tinexta

Technoprobe

Philogen

The Italian Sea Group

Sanlorenzo

Piaggio

(Teleborsa) -. Le prossime giornata saranno più interessanti con l'entrata nel vivo della stagione delle trimestrali sulle due sponde dell'oceano. Sullo sfondo rimangono le tensioni geopolitiche e gli: questa sono infatti in programma le riunioni annuali del FMI e della Banca Mondiale a Washington e il vertice BRICS in Russia (ospitato dal presidente russo Vladimir Putin e che vede la partecipazione dei leader di Brasile, India e Cina).Guardando all'Italia, venerdìha confermato il rating "BBB" e ha rivisto le sue prospettive da stabili a positive (grazie al recente miglioramento degli indicatori fiscali), mentreha confermato il rating "BBB" e le prospettive stabili, evidenziando che la sfida principale dell'Italia rimane l'elevato debito pubblico, che dovrebbe continuare a salire fino al 2027 a causa dell'impatto del Superbonus.Per quanto riguarda l'obbligazionario, oggi il MEF effettuerà un'presso la Banca d'Italia. Gli analisti diaffermano che "l'operazione straordinaria di oggi servirà come undopo che Fitch ha cambiato le sue prospettive da stabili a positive. L'appetito per i BTP è stato recentemente sano grazie alla volatilità in calo, che favorisce i carry trade, e ha contenuto l'attività di emissione fino a fine anno. La situazione politica stabile dell'Italia ha anche contribuito alla sovraperformance del BTP".Lieve calo dell', che scende a quota 1,085. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,81%.Torna a crescere lo, che si posiziona a +118 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,38%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, composta, che cresce di un modesto +0,35%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.203 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 37.376 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%); poco sopra la parità il(+0,28%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,10%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,78%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,48%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,06%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.del FTSE MidCap,(+6,57%),(+2,87%),(+1,67%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,42%. Tentenna, che cede l'1,09%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%.