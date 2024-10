Borse europee prudenti. Occhi su trimestrali

General Motors

Lockheed Martin

Verizon

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Iveco

Moncler

STMicroelectronics

Brunello Cucinelli

A2A

Inwit

Enel

Hera

Juventus

Ferragamo

Cementir

Technoprobe

Carel Industries

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, in una giornata povera di dati macroeconomici, ma con la stagione delle trimestrali ormai entrata nel vivo in USA e in avvio in Europa. Oggi sono attesi i risultati diSul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,083. L'continua il rally e segna un guadagno frazionale dello 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,70% e continua a trattare a 69,55 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +121 punti base (-11 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,52%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,46%, si muove sotto la parità-0,25%; senza slancio, che negozia con un -0,17%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 37.000 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,68%),(+1,22%),(+1,21%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,58%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,31%),(+1,25%),(+1,25%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.