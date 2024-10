EEMS convoca CdA su continuità aziendale dopo che GGHL risolve accordo investimento

EEMS Italia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, haper domani, 23 ottobre 2024, in via di urgenza per valutare le conseguenze derivanti dalla risoluzione unilaterale da parte di Global Growth Holding Limited (GGHL) dell'Accordo di Investimento e le più opportune iniziative perLa società ha ricevuto ieri una comunicazione da parte di GGHL, con la quale quest'ultima ha comunicato la propria volontà di risolvere l'Accordo di Investimento. In particolare, GGHL, a fronte della richiesta di emissione della terza porzione riferita alla nona tranche, inviata il 7 ottobre per, ha comunicato la propria volontà di risolvere l'Accordo di Investimento.Tra le motivazioni indicate dall'investitore ci sono l'inadempimento di EEMS della clausola del "" previsto nell'accordo, e ladella società per la conversione delle obbligazioni, e il verificarsi in passato di notevoli ritardi nella consegna delle azioni a seguito delle conversioni.EEMS attiverà "tempestivamente tutte le azioni necessarie alla tutela dei propri diritti in ogni sede competente", si legge in una nota. Inoltre, la società si è prontamente attivata anche al fine diin luogo del POC, attualmente già in fase di negoziazione, che potranno auspicabilmente essere sottoposte ai competenti organi sociali in tempi brevi.