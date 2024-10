Enac, ICAO ICAN 2024: continuano gli incontri istituzionali del Presidente Di Palma e della delegazione italiana

(Teleborsa) - Durante laorganizzato dall'Internationalla delegazione italiana, guidata dal Presidente Enac, ha firmatocon le delegazioni dell'Autorità dell’aviazione civile delNel dettaglio, gli accordi con il Mali sono stati sottoscritti da, Directeur du Transport Aérien et de la Sureté, e, Chief Bureau Cooperation Internationale, mentre per il Malawi, hanno partecipatoPrincipal Secretary for Administration del Ministero dei Trasporti, e, Director Air Transport Operations & Flight Safety.Sono stati inoltre condotti incontri preliminari per futuri accordi di cooperazione tecnica con le delegazioni di Iraq e Kuwait.Il Presidente Di Palma, accompagnato da, Direttore Trasporto aereo e licenze, ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia a Kuala Lumpur,, per discutere del ruolo del trasporto aereo nello sviluppo socioeconomico dei Paesi e degli incontri programmati nell’ambito di ICAN 2024.Il Presidente: "Ringrazio l’Ambasciatore Massimo Rustico per la cordiale accoglienza che ci ha riservato. Il trasporto aereo è un settore fondamentale per la crescita economica dei Paesi e, al contempo, un mezzo che, facilitando le relazioni e incentivando la cultura dell’incontro. Importanti obiettivi resi possibili anche grazie all’incessante lavoro diplomatico dei rappresentanti del nostro Paese all’estero volto a garantire una sempre più proficua amicizia e collaborazione tra i popoli".