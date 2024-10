In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,80%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 5.854 punti. Senza direzione il(+0,18%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,08%).C'è attesa per i risultati trimestrali che arriveranno nel corso dell'ottava, tra cui IBM, Tesla, Coca-Cola e Texas Instruments. Sullo sfondo restano le crescenti preoccupazioni geopolitiche in Medio Oriente e le imminenti elezioni presidenziali statunitensi.Sul fronte macroeconomico, questa settimana saranno pubblicati i dati sulle vendite di case, la lettura flash dei PMI e, i beni durevoli, oltre al Beige Book della Federal Reserve. Sono previsti anche numerosi interventi della banca centrale statunitense, mentre gli operatori cercano di comprendere l'impatto che avrà sulla congiuntura la decisione della Banca Popolare Cinese di ridurre i principali tassi di interesse sui prestiti, accolta con freddezza dai mercati.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,19%),(-0,88%) e(-0,81%).Tra i(+3,12%) e(+0,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,17%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,17%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,07%.Al top tra i, si posizionano(+4,08%),(+2,52%),(+2,11%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,34%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,13%.scende del 3,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,5%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,88 Mln unità; preced. 3,86 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,19 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 243K unità; preced. 241K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 54 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,2 punti).