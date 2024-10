In rosso Wall Street dopo salita rendimenti Treasury. Focus su trimestrali

General Motors

(Teleborsa) -, con gli investitori che riducono le scommesse su un allentamento aggressivo da parte della Fed dato che l'economia statunitense rimane solida e diversi funzionari hanno espresso un tono cauto sul ritmo delle future sforbiciate ai tassi.Nelle ultime 24 ore dalla Fed sono arrivati interventi che puntano verso unadi quello attualmente prezzato dai mercati (intorno al 3,50%), fanno notare gli analisti di Intesa Sanpaolo. Commenti del presidente della Fed di Philadelphia, Patrick Harker, sono attesi più tardi nel corso della giornata.Intanto, il Fondo monetario internazionale ha abbassato le sue previsioni di crescita globale per il prossimo anno e ha avvertito di rischi crescenti dalle guerre commerciali. Il PIL globale aumenterà del 3,2% nel 2025, 0,1 punti percentuali in meno rispetto alla stima di luglio, mentre la proiezione per quest'anno è invariata al 3,2%. L'quest'anno al 2,8% e al 2,2% l'anno prossimo su consumi più forti.L'attenzione egli investitori resta sulla. Prima della campanella,ha alzato nuovamente le previsioni di EBIT rettificato per l'anno,ha migliorato la guidance sul profitto annuale dopo un terzo trimetre in crescita,ha registrato un utile del 3° trimestre in calo a 3,4 miliardi di dollari dopo oneri straordinari.Per quanto riguarda ilha alzato le previsioni annuali e il dividendo trimestrale, mentreha migliorato le previsioni 2024 per vendite e utili.Guardando aidi Wall Street, ilsta lasciando sul parterre lo 0,38%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.827 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,39%; come pure, leggermente negativo l'(-0,35%).