Chiusura mista per i mercati europei. Bene l'IBEX, poco mossa Milano

(Teleborsa) -. La cautela ha regnato anche sulla piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. In controtendenza l'indice spagnolo IBEX. Gli investitori attendono spunti dai risultati societari, con lache sta entrando nel vivo anche in Europa oltre che negli Stati Uniti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,078. L'è in calo (-1,09%) e si attesta su 2.718,7 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dell'1,12%.Torna a salire lo, attestandosi a +128 punti base, con un aumento di 3 punti base, con ilpari al 3,52%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,23%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,50%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.697 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 36.822 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente negativo il(-0,41%); con analoga direzione, in rosso il(-0,75%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 12,24 miliardi di euro, con un incremento di ben 9.995,2 milioni di euro, pari al 445,24% rispetto ai precedenti 2,24 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi di azioni del 23/10/2024.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,82%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,39%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,05%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,13%. Calo deciso per, che segna un -2,41%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,79%.Tra i(+4,17%),(+3,29%),(+2,32%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,56%. In perdita, che scende del 7,26%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,98 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,43%.