Giornata cauta per Milano, in sintonia con i Listini europei

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con gli investitori che guardano agli Stati Uniti, in vista delle, mentre il paese sembra in bilico tra Kamala Harris e Donald Trump.L'attenzione non si sposta dalle: in particolare resta concentrata sullae sul, in uscita stasera, il consueto bollettino mensile della banca centrale statunitense, che dipinge lo stato dell'economia nei dodici distretti della Fed. Gli occhi restano puntati anche sullecon la stagione dei conti ormai entrata nel vivo.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%, dopo aver aggiornato nuovi record in un contesto generale di incertezza, alimentato anche dalle tensioni geopolitiche globali. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 71,3 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +121 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,52%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 34.784 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.918 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+3,50%),(+3,28%),(+1,02%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%, dopo aver confermato la perquisizione della Guardia di Finanza nell'ufficio di un dirigente e assicurato che collaborerà con gli inquirenti.Tentenna, che cede l'1,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,26%),(+2,21%),(+1,65%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,77%.