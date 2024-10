Thales, ricavi +6,2% nei primi nove mesi. Confermati target 2024

Thales

(Teleborsa) -, gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza, ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con in progresso tutti i dati:a 15,6 miliardi in cresciuta del 26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,a 14,1 miliardi (+ 9.4% rispetto al Q3 2023).: rapporto book-to-bill superiore a 1, incremento ricavi tra il +5% e il +6%, EBIT margin tra l’11,7% l’11.8%.Il titolo è stato inserito nell’indice CAC 40 ESG."Il terzo trimestree la crescita dei ricavi nella maggior parte delle attività Thales, commentadel Gruppo. Il business della Difesa ha goduto di una visibilità senza pari grazie a contratti a lungo termine. L'avionica è stata trainata dalla ripresa del traffico aereo e da solide prospettive di crescita. Le attività relative alla cybersecurity e alla biometria hanno beneficiato di un ambiente solido. Siamo inoltre orgogliosi dell'inclusione di Thales nell'indice CAC 40 ESG. Si tratta di un forte endorsement alla nostra performance non finanziaria e al nostro contributo alla protezione della società, del pianeta e dei cittadini. Siamoper il 2024, grazie al costante impegno dei nostri dipendenti".