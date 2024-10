La SIA, ValueTrack abbassa il fair value

La SIA

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,20 euro) ilsu, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2024 di La SIA vantano un'elevata stagionalità, con ricavi e margini concentrati nel terzo e quarto trimestre 2024, mentre l'azienda staI risultati del primo semestre "non sono completamente allineati con le nostre previsioni FY24 in termini di ricavi e redditività; tuttavia, una", si legge nella ricerca.In particolare, per quanto riguarda le, ValueTrack ora prevede: i) VoP che si avvicinerà a 20 milioni di euro (9% CAGR23-26); ii) EBITDA e margine EBIT (su VoP) al 18,4% e al 16,3% entro il 2026; iii) Net Cash che rimarrà stabile a circa 3,4 milioni di euro entro la fine dell'anno 2026 con 9,7 milioni di EBITDA cumulato, più che a copertura di 4,2 milioni di euro di pagamenti di dividendi e ciclo NWC negativo, aprendo