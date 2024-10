Piazza Affari piatta. Europa in calo

S&P-500

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'. L'attenzione degli investitori è rivolta alle trimestrali. Tra i principali spunti, Hermes ha registrato un aumento dell'11,3% delle vendite nel terzo trimestre, mentre Barclays ha registrato un aumento del 18% degli utili del terzo trimestre e ha aumentato la guidance sui ricavi.Sul fronte macroeconomico, in Francia a ottobre la fiducia delle imprese ha segnato una profonda diminuzione a 92 da 99 precedente: esclusa la pandemia, si è trattata del ribasso più esteso da novembre 2008, con un contributo negativo di tutte le componenti. I dati previsionali dell'indagine PMI di ottobre, mostrano un'attività economica dell'eurozona in lieve calo per il secondo mese consecutivo, ed indicano un declino marginale complessivamente allineato con quello di settembre.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,56%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 70,23 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +120 punti base, con un decremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,46%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,34%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 34.699 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 36.834 punti.Ilnella seduta del 24/10/2024 a Piazza Affari è stato pari a 14,51 miliardi di euro, con un incremento di ben 12.336,2 milioni di euro, pari al 566,86%, rispetto ai precedenti 2,18 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,44 miliardi.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,64%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,57%.avanza dell'1,45%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,24%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,26%),(+2,86%),(+1,88%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,08%.