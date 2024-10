Danieli, assemblea approva bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

Danieli

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, hadi Danieli al 30 giugno 2024 e laper ogni azione ordinaria e 0,3307 euro per ogni azione di risparmio. Tale dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 20 novembre 2024, previo stacco della cedola n. 46 in data 18 novembre 2024, e con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso) il 19 novembre 2024.Gli azionisti hanno deliberato laper il prossimo triennio, fissando in 10 il numero dei componenti, nelle persone dei signori: Alessandro Brussi, designato Presidente, Camilla Benedetti, Giacomo Mareschi Danieli, Rolando Paolone, Anna Mareschi Danieli, Carla de Colle, Antonello Mordeglia, Cecilia Metra, Lorenza Morandini e Barbara Falcomer; gli ultimi tre hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.Danieli evidenzia che larispetto al passato. Il compenso globale annuo lordo per il Consiglio di amministrazione (compresi quindi i compensi per gli amministratori investiti di particolari incarichi) è stato fissato in 800.000 euro.Il Consiglio di amministrazione che si è tenuto al termine dell'Assemblea hadi Presidente Alessandro Brussi, nella carica di Vice-Presidente Camilla Benedetti e nella carica di Amministratori Delegati Giacomo Mareschi Danieli e Rolando Paolone; e, infine, nella carica di Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili societari Alessandro Brussi.