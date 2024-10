Indel B, ricavi 9 mesi scendono a 157,5 milioni di euro

Indel B

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha comunicato che i2024 sono pari arispetto ai 172,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Il decremento dei ricavi ha impattato tutte le aree geografiche in cui opera ad eccezione dell'Italia, confermando la propria vocazione internazionale con il 70,8% di vendite conseguite all'estero."Abbiamo, ma i risultati ottenuti, sebbene evidenzino una diminuzione dei ricavi, confermano l'efficacia delle azioni intraprese e ci motivano a mantenere alta l'attenzione nella ricerca di nuove opportunità di crescita e nel miglioramento dei margini - ha commentato l'- I risultati dei nove mesi segnalano un ritorno alla normalità dopo il boom del post-Covid, in modo particolare nel mercato del Leisure, ma evidenziano anche segnali di un rallentamento generalizzato dell'economia, causato da una situazione macroeconomica complessa e da incertezze geopolitiche che si sono aggravate negli ultimi anni"."In questo contesto, la prudenza spinge a posticipare gli acquisti e a ridurre quanto più possibile i livelli di stock, in modo particolare in una fase caratterizzata ancora da tassi di interesse elevati, che ostacolano una ripresa in un'economia fragile, con scarsa fiducia da parte dei consumatori e limitata propensione agli investimenti da parte delle aziende - ha aggiunto - Come in passato,, sia in relazione al prevedibile andamento degli stessi mercati attualmente in sofferenza, sia per le specifiche azioni che il gruppo sta avviando, focalizzate in particolare sullo sviluppo dei mercati dell'Automotive e del Leisure".