Milano chiude in leggero rialzo una seduta debole per le Borse europee

(Teleborsa) -. Gli investitori guardano soprattutto alle prossime decisioni delle banche centrali e alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, mentre entra nel vivo la stagione dei risultati trimestrali.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,081. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.738 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,28%.Lopeggiora, toccando i +123 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,50%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,25%, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,22%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 36.900 punti. Leggermente negativo il(-0,3%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,43%).Ilnella seduta del 25/10/2024 a Piazza Affari è stato pari a 2,12 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,28 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,44 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,41 miliardi.di Milano, troviamo(+3,24%),(+3,16%),(+1,89%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,62%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,11%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%. Tentenna, che cede lo 0,78%.del FTSE MidCap,(+2,73%),(+2,06%),(+1,86%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,34%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,57%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,04%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,72%.