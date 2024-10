AT&T, accordo per la fibra da 1 miliardo di dollari con Corning

AT&T

Corning

(Teleborsa) -ha annunciato unconper fornire soluzioni di connettività, cavi e fibra di nuova generazione per supportare l'espansione della rete in fibra di AT&T.AT&T, il più grande fornitore di Internet in fibra negli Stati Uniti, sta espandendo la sua rete per portare la fibra "world-class" a più persone e luoghi in tutto il paese. Come il più grande cliente di Corning con stato di volume preferenziale per le soluzioni di connettività di Corning, AT&T può accelerare l'espansione della sua rete e migliorare le prestazioni di rete riducendo al minimo i costi di distribuzione. L'accordo,, si basa sulla collaborazione decennale tra AT&T e Corning."Abbiamo costruito la rete a banda larga più veloce della nazione - ha affermato- Questo nuovo accordo pluriennale con Corning ci aiuta a connettere più famiglie, comunità e aziende con l'Internet ad alta velocità e affidabile di cui hanno bisogno per prosperare in un mondo digitale".