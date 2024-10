Enel sponsor del Gran Galà calcio AIC con due importanti Premi

Enel

(Teleborsa) -dell’edizione 2024 del, il più importante evento italiano del mondo del calcio, che celebra le eccellenze dello sport più amato dagli italiani.si riuniranno calciatori, allenatori, dirigenti, per premiare idel panorama calcistico del Paese e il Gruppo elettrico sarà protagonista della serata assegnando due tra i premi più importanti del Gran Galà, la, riconoscimento assegnatodella scorsa stagione, e ", il contest che premia ildelle categorie maschili e femminili."La partnership con il Gran Galà del Calcio AIC è la migliore occasione per rinnovare il nostro impegno al fianco delle più importanti realtà del calcio italiano con le quali condividiamo i valori della passione e dello spirito di squadra - dichiara, Head of External Relations di Enel - Questa collaborazione si aggiunge a quelle con i top team di Serie A e di Serie B, che ci consentono di essere il player energetico con il maggior numero di partnership nel massimo campionato di calcio italiano”."E' sempre motivo d'orgoglio quando una grande azienda italiana decide di affiancarci nelle nostre iniziative - spiega il Presidente AIC– Questa nuova importante collaborazione con Enel testimonia lo straordinario percorso fatto in questi anni dall'Associazione Calciatori e diventa per il Gran Galà del Calcio un'ulteriore grande opportunità di crescita".Enel consolida così la sua presenza nei più famosi palcoscenici calcistici italiani dove gioca un ruolo da protagonista portando il suo know-how e i suoi migliori servizi di elettrificazione dei consumi.