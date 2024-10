GlobalData: Chi sono i migliori consulenti finanziari e legali del settore energetico nei primi 9 mesi del 2024

(Teleborsa) -ha annunciato le ultime classifiche dei consulenti finanziari e legali, che classificano i consulenti in base al valore e al volume totale delle operazioni di fusione e acquisizione (M&A) di cui si sono occupati nel settore dell’energia durante il primo trimestre-terzo trimestre del 2024.riporta di seguito le classifiche e i risultati.sono stati i principali consulenti finanziari in materia di fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore dell’energia durante il primo trimestre del 2024, rispettivamente per valore e volume, secondo l’ultima classifica dei consulenti finanziari stilata da GlobalData, società leader nel settore dei dati e dell’analisi.L’analisi del Deals Database di GlobalData rivela cheha raggiunto laposizione, fornendo consulenza per 13,7 miliardi di dollari. Nel frattempo,ha primeggiato, fornendo consulenza per un totale di 19 operazioni., analista capo di GlobalData, commenta: “Sia JP Morgan che Rothschild & Co hanno registrato un miglioramento in termini di valore e volume delle operazioni e di posizione in classifica rispetto al terzo trimestre del 2024 rispetto al terzo trimestre del 2023. Mentre JP Morgan è passata dalla settima posizione in termini di valore durante il primo trimestre del 2023 alla vetta della classifica per questa metrica durante il primo trimestre del 2024, la posizione di Rothschild & Co in termini di valore è passata dalla seconda alla prima posizione durante lo stesso periodo.“Oltre alla leadership in termini di volume,ha occupato anche laposizione in termini didurante il primo trimestre del 2024. Nel frattempo, JP Morgan, oltre a primeggiare per valore, ha occupato anche la decima posizione per volume”.i ha occupato laposizione in termini di, fornendo consulenza per 11,9 miliardi di dollari, seguita da Goldman Sachs con 11,7 miliardi di dollari, Rothschild & Co con 11,3 miliardi di dollari e Lazard con 11,3 miliardi di dollari.Nel frattempo,ha occupato laposizione in termini dicon 16 operazioni, seguita da PwC con 10 operazioni, Barclays con nove operazioni e Deloitte con nove operazioni.è stato ilin materia di fusioni e acquisizioninel settore energetico durante il primo trimestre del 2024, sia per valore che per volume, secondo l’ultima classifica dei consulenti legali stilata da GlobalData, società leader nel settore dei dati e dell’analisi.L’analisi del Deals Database di GlobalData rivela che Latham & Watkins ha raggiunto questa posizione di leadership grazie alla consulenza super un valore dii di dollari.Aurojyoti Bose, analista capo di GlobalData, commenta: “Latham & Watkins è stata significativamente in vantaggio rispetto ai suoi colleghi in termini di valore, ma ha dovuto affrontare una dura concorrenza in termini di volume di transazioni”. Nel primo trimestre del 2024, Latham & Watkins ha fornito consulenza per sette operazioni da un miliardo di dollari*. Il coinvolgimento in queste operazioni di grande portata ha aiutato Latham & Watkins a registrare un enorme balzo in termini di valore”.ha occupato laposizione in termini di, fornendo consulenza per 12,2 miliardi di dollari, seguita dacon 12,1 miliardi di dollari, Kirkland & Ellis con 11,1 miliardi di dollari econ 9,2 miliardi di dollari.Nel frattempo,ha occupato laposizione in termini dicon 22 operazioni, seguito dacon 21 operazioni, Vinson & Elkins con 17 operazioni econ 17 operazioni.