Reway, assemblea attribuisce al CdA delega ad aumentare il capitale sociale

Reway Group

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data odierna e nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione.La delega ha l'obiettivo di assicurare al CdA lanell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione ed esecuzione di accordi con eventuali partner e/o investitori che apporterebbero denaro e/o partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali per il perseguimento degli obiettivi strategici.Inoltre, tale delega permetterà al CdA di procedere all'aumento di capitale legato all', storica società di ingegneria che ha nel proprio core business la progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie, opere civili e industriali, servizi di supporto a R.U.P. e gestione delle commesse. L'operazione è stata annunciata lo scorso 10 settembre.