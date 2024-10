UCapital24, Banca Finnat non esprime giudizio per "stallo commerciale"

UCapital24

(Teleborsa) -, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Mila, "sta attualmente attraversando un periodo di transizione, caratterizzato da investimenti in nuovi prodotti e servizi e dallaallo stesso Gruppo UCapital". Lo scrivono gli analisti di Banca Finnat, ribadendo un giudizio "No rating" per target price e raccomandazione."Tenuto quindi conto delin cui si trova al momento la società, riteniamo di non essere in possesso di basi fondamentali affidabili al fine di poter formulare delle concrete stime prospettiche ed esprimere una seria raccomandazione sul titolo", viene sottolineato.Viene ricordato che, nel corso del primo semestre 2024, la società ha stipulato unUCapital (propria Parent Company), UCapital New York LLC e UCapital Global PLC, che prevede la fornitura, da parte di UCapital24, di servizi finalizzati al completamento del "modello zero" della nuova piattaforma in fase di sviluppo denominata "Virtual Trading Room". Il valore complessivo del contratto è pari a 1,2 milioni di euro, mentre la scadenza è stata fissata per il 31 dicembre 2025.Grazie a questa collaborazione (che ha pesato per il 98% sul totale dei ricavi), UCapital24 ha registrato, al 30 giugno 2024, un aumento significativo dei ricavi di vendita rispetto al 30 giugno 2023, da 98 mila euro a 718 mila euro. I(circa il 2%). L'Ebitda è passato da un margine negativo per 321 mila euro del primo semestre 2023 a un margine negativo per 72 mila euro. Nonostante un aumento degli ammortamenti del 184%, la perdita operativa netta (Ebit) ha registrato un miglioramento da 447 mila euro a 430 mila euro. UCapital24 ha così chiuso il semestre con una perdita netta pari a 442 mila euro, rispetto alla perdita netta di 950 mila euro al 30 giugno 2023.