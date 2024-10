Wall Street positiva in attesa dei conti dei giganti della tecnologia

Alphabet

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che resta sullae sulla, con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 5 novembre. A causa dell'ora legale in Europa, le Borse statunitensi aprono temporaneamente alle 14:30 ora italiana e chiuderanno alle 21:00 ora italiana fino a venerdì.Secondo i dati LSEG citati da Reuters, circa 169 società dell'S&P-500 pubblicano i conti nel corso della settimana. Ciò include, i giganti della tecnologia che sono stati i maggiori motori di Wall Street quest'anno.(la società madre di Google),diffondono i risultati questa settimana.ha pubblicato utili migliori del previsto la scorsa settimana, mentrecomunicherà i dati il 20 novembre.A quasi un terzo della stagione degli utili dell'S&P-500, circa il 75% delle società ha pubblicato utili da luglio a settembre che hannodegli analisti, secondo i dati raccolti da Bloomberg Intelligence. Si tratta delOggi l'(l'unica indicazione arriva dall'indice Fed di Dallas, una valutazione dello stato di salute delle industrie manufatturiere del Texas). I dati più attesi questa settimana sono l'indice Personal Consumption Expenditures, la misura dell'inflazione preferita dalla Fed, e il rapporto sulle buste paga non agricole.Intanto, idopo che l'attacco di rappresaglia di Israele all'Iran nel fine settimana ha evitato gli impianti petroliferi e nucleari di Teheran, allentando le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.Guardando aidi Wall Street, ilsegna un aumento dello 0,71%, a 42.414 punti, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.839 punti. Poco sopra la parità il(+0,44%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,54%).