Apertura positiva per i mercati europei

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.Aperture positive in scia con i buoni risultati registrati ae segnate dai buoni segnali provenienti dalle trimestrali delle aziende dell'area. Titoli automotive invece in leggero ribasso, zavorrati dalla trimestrale negativa presentata da Ford . Stabili i prezzi delDalarrivano segnali positivi arrivano dai dati sulla fiducia dei consumatori tedeschi per novembre, in leggero miglioramento rispetto al mese precedente. Restano però ancora troppo bassi per segnare un vero cambio di passo. Tale situazione potrebbe concorrere ad aumentare le possibilità che latagli nuovamente i tassi nella prossima riunione. Si attendono i dati sui consumi e sui mutui delL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,082. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%.Torna a salire lo, attestandosi a +121 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,53%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,52%,avanza dello 0,35%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,70%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,54%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 37.346 punti.In frazionale progresso il(+0,34%); come pure, poco sopra la parità il(+0,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,49%),(+2,03%),(+1,41%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%.Tra i(+3,52%),(+1,39%),(+1,06%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,83%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.