Digital Value, Alessandro Pasqualin resta CFO. Rinvia closing Italtel

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, ha comunicato che, a seguito della manifestata intenzione della società di continuare la collaborazione e dell'accordo raggiunto in tal senso,e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Ad agosto erano state le dimissioni per affrontare una nuova sfida professionale.Inoltre, con riferimento alle notizie apparse sulla stampa in relazione all'da parte di Digital Value, la società precisa che il, inizialmente previsto per la data di venerdi 18 ottobre è statoconcordemente tra le parti alla luce dei fatti emersi nei giorni immediatamente precedenti. La società ha in corso interlocuzioni con le parti venditrici e finanziatrici nella prospettiva di meglio comprendere l'evoluzione degli eventi in corso in questo periodo e conferma la volontà e la disponibilità a ulteriori incontri di confronto e chiarimento.