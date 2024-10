Itway, accordo con Acronis su cyber security

Itway

(Teleborsa) -, società quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e operante nel settore dell’IT, ha stretto una partnership strategica con la societàspecializzata nelle soluzioni di cyber security e nella protezione dati. L’accordo prevede un incremento diricorrente per il Gruppo Itway pari a 1,5 milioni nei prossimi tre anni, generato da, operando nei settori Service Provider, Pubblica Amministrazione, Sanità, Banche e Assicurazioni, Energia, Manifatturiero e GDO."Per il Gruppo Itway la partnership con Acronis è strategica perché offre soluzioni affidabili per la cyber recovery, essenziali in un contesto in cui le minacce cybercriminali ed i disastri informatici imprevisti sono in aumento. Inoltre, l'azienda supporta e forma i propri partner per aiutarli a progettare e implementare le soluzioni in modo efficace, tra l’altro nativamente abilitanti a servizi gestiti", ha dichiarato il Presidente. "Collaborare con Acronis permette di espandere il mercato, offrendo Managed Service di cyber recovery, che è un insieme di attività che i clienti delegano sempre di più ad aziende specializzate. Infine, essere partner di un marchio riconosciuto come Acronis aumenterà la credibilità dell'azienda nel mercato", ha aggiunto."Itway è una realtà consolidata nel settore della cybersecurity avendo sempre adottato un approccio innovativo, oltre che fortemente strategico - ha commentato, Senior Director & General Manager South EMEA di Acronis -. Inoltre, con il team di Itway condividiamo una forte convergenza sui temi della cyber resilience e manteniamo un grande impegno verso lo sviluppo di funzionalità tecnologiche e organizzative indispensabili alle nuove implementazioni". "Questo accordo ci consentirà di portare alle aziende di ogni dimensione, dalle PMI alle Enterprise i benefici di un approccio integrato alla cyber protection necessario alla luce dell’entrata in vigore della normativa NIS2 – ha aggiunto Cassinerio -. Le soluzioni Acronis unitamente ai servizi gestiti di Itway, faciliteranno l’innalzamento dei livelli di sicurezza informatica, oggi indispensabile alla trasformazione digitale delle imprese".