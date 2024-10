Pfizer, ricavi in crescita nel terzo trimestre. Al rialzo le stime per il 2024

Pfizer

(Teleborsa) - Il gigante farmaceuticonel terzo trimestre ha registrato una aumento deidel 32% ai. Se si escludono i due principali prodotti legati al Covid - Paxlovid e Comirnaty - la crescita dei ricavi si è attestata sul +14%. L'è stato pari al 4,46 miliardi, l'ha raggiunto invece i 6 miliardi. Per quanto riguarda l'è risultato pari a 1.06 dollari per azioneL'azienda ha spiegato che ledel terzo trimestre sono state guidate "da un'esecuzione commerciale mirata e da una solida crescita a due cifre dei ricavi in ??tutto il portafoglio prodotti".Pfizer ha inoltre alzato sia ledei ricavi per l'interoa un intervallo compreso tra i 61 e i 64 miliardi, che quella dell'utile per azione adjusted che è stata portata a un intervallo compreso tra i 2,75 e i 2,95 dollari per azione.L'azienda ha infine annunciato di aspettarsi di tagliare idi 4 miliardi di dollari in base al suo programma di riallinamento, mentre 1,5 miliardi di dollari dovrebbero arrivare entro la fine del 2027 dalla prima fase del programma di"Abbiamo ottenuto un altro trimestre di risultati solidi, continuando a lavorare con disciplina, rafforzando la nostra posizione commerciale e facendo progredire la nostra pipeline - ha dichiarato, Presidente e Amministratore delegato -. Sono soddisfatto delle prestazioni del nostro portafoglio prodotti nel terzo trimestre, poiché abbiamo continuato a ottenere una crescita eccezionale con i nostri prodotti oncologici, compresi i forti contributi alla crescita dei ricavi da Padcev, Xtandi, Lorbrena e Braftovi/Mektovi, e poiché abbiamo soddisfatto la domanda elevata di Paxlovid durante la recente ondata di COVID-19"..