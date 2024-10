Amundi, utile terzo trimestre +16%. AUM record a 2.190 miliardi di euro

Amundi

(Teleborsa) -, il più grande gestore patrimoniale europeo, ha chiuso ildel 2024 con undi 337 milioni di euro, in aumento del +16,1% rispetto al terzo trimestre del 2023; dal secondo trimestre, include Alpha Associates, la cui acquisizione è stata finalizzata all'inizio di aprile. Ihanno raggiunto gli 862 milioni di euro, in aumento del +10,5% rispetto al terzo trimestre del 2023.Glidi Amundi al 30 settembre 2024 sono aumentati del +11,1% anno su anno (rispetto a fine settembre 2023) e del +1,6% trimestre su trimestre (rispetto a fine giugno 2024), a 2.192 miliardi di euro, un massimo storico. Nel terzo trimestre del 2024, l'effetto mercato e valuta è stato pari a +32,5 miliardi di euro (+175,9 miliardi di euro in un anno) e Amundi ha generato flussi netti positivi di +2,9 miliardi di euro. Come annunciato al momento della pubblicazione dei risultati del secondo trimestre, questo importo include l'uscita da un mandato multi-asset a basso reddito con un assicuratore europeo, pari a 11,6 miliardi di euro."I risultati di Amundi nel terzo trimestre del 2024 dimostrano il nostroe il potenziale di crescita continua - ha commentato il- Il nostro utile netto del terzo trimestre di 337 milioni di euro è aumentato del +16% rispetto allo stesso periodo del 2023 e ha superato un miliardo di euro in 9 mesi. Gli asset in gestione hanno raggiunto un livello record di 2,2 trilioni di euro"."Siamo stati in grado di supportare i nostri clienti indipendentemente dal loro profilo e dalle loro esigenze, il che ha portato a un, ovvero Asia, Distributori terzi ed ETF - ha aggiunto - Mettendo i clienti al centro della nostra strategia e continuando a sviluppare le aree di competenza che cercano principalmente di soddisfare le loro esigenze, siamo nella posizione ideale per cogliere le opportunità di crescita nel settore del risparmio".Glihanno superato i 250 miliardi di euro di asset in gestione a fine settembre, in aumento del +31% anno su anno, grazie in particolare a flussi netti molto dinamici che hanno raggiunto +17 miliardi di euro in 9 mesi, inclusi +8 miliardi di euro nel terzo trimestre. Ciò colloca Amundi al secondo posto nel mercato europeo in termini di flussi netti in questo trimestre.