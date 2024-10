Gruppo EPH, da GGHL impegno per ritrutturazione debito a certe condizioni

E.P.H.

(Teleborsa) -rende noto di avere ricevuto in data odierna(società controllata da Negma Group) riguardante l’accordo di, richiesto in data 13 gennaio 2023 ed omologato dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2023, attualmente in essere, ma di fatto sospeso. Preso atto della comunicazione ricevuta, la societàcirca le azioni da intraprendere a tutela dei creditori, amministratori e azionisti enelle sedi più opportune.GGHL ha cofermato alla società, almeno parziale, delledella società, fornendo a tal proposito appositasotto forma di messa a disposizione dinegoziabili. Detta garanzia avrà unaa partire dal 1° novembre p.v., per un ammontare, comprensivo della cassa a disposizione della società all’effettiva data di erogazione della provvista da parte di GGHL, e da effettuarsiarà condizionata alleequivalente quindi a complessivi 1 milione di euro comprensivo della cassa già a disposizione della Società, per il pagamento di detti creditori;nei confronti dei creditori negoziato a massimo 1 milione di euro;siano concluse entro le tre settimane successive alla costituzione della garanzia;, derivanti dal prestito soci concesso dalla gestione precedente, per un importo complessivo di euro 1.340.000, siano totalmente rinunciati.Al verificarsi delle condizioni sopra riportate,necessarie a dotare la Società di risorse complessive, inclusa la cassa a disposizione, pari, sul presupposto e a condizione ulteriore che vengano rispettate ed osservate, durante il corso della negoziazione con il ceto creditorio, le previsioni sostanziali più rilevanti del Contratto di investimento riguardante il Prestito Obbligazionario Convertibile.