IEG: pronti due nuovi padiglioni alla Fiera di Rimini

(Teleborsa) - Sono pronti iche arricchiranno ile renderanno disponibiliper le prossime manifestazioni diL’intervento ha visto anche la realizzazione della nuova hall Est, che a partire da, in programma da, accoglierà espositori e visitatori. In questi giorni sono stati apportati gli ultimi interventi e già a partire da oggi le strutture sono state messe a disposizione per gli allestimenti in vista della prossima edizione di Ecomondo, che segnerà l’avvio dell’attività nei due nuovi padiglioni (nominati ‘B8’ e ‘D8’ e connessi direttamente ai padiglioni ‘gemelli’ B7 e D7)."Ottobre 2024 è una", spiega il"Ecomondo – prosegue - terrà infatti a battesimo i due nuovi padiglioni con 8.300 metri quadrati in più di superficie espositiva. Realizzati a tempo di record, in quattro mesi e mezzo, questi due padiglioni aggiuntivi offriranno una risposta immediata alle esigenze di spazio delle nostre manifestazioni in rapida crescita. Dopo Ecomondo, infatti, i. Saranno le due più grandi manifestazioni fieristiche che Rimini abbia mai ospitato, creando nuova ricchezza per l’intero territorio"."Qualcuno – continua l’- dice che abbiamo realizzato questi due nuovi padiglioni in tempi cinesi… In realtà li abbiamo realizzati con i tempi che gli italiani riescono ad avere quando si mettono insieme e lavorano unite le forze, le imprese e le istituzioni del territorio. Ma oggi siamo semplicemente arrivati ad una. Il potenziamento della struttura fieristica di Rimini non si ferma infatti qui. Questo è un passaggio per consentire alle nostre manifestazioni di continuare a crescere in attesa del nuovo grande padiglione che verrà realizzato sul lato ovest, accompagnando così la crescita di un’azienda che continua a produrre ricchezza per il territorio, come è nella mission di IEG".Il nuovo ingresso Est e le aree espositive sono attrezzati con le ultime tecnologie utili al check-in dei visitatori. Inoltre, non sono previsti i classici tornelli, ma i titoli d’ingresso saranno verificati da palmari manuali per rendere più fluido il transito in entrata e in uscita. Il coordinamento complessivo dei lavori è stato a cura del Team Operations Rimini di IEG guidato da Mirco Zamponi e la supervisione progettuale, direzione lavori e sicurezza di Mijic Architects.Le opere di predisposizione del fondo sono state a cura dell’impresa Pesaresi, le strutture temporanee sono state fornite e installate dalla società tedesca. Gli impianti sono stati progettati dal Polistudio di Riccione e realizzati dalla società F.lli Franchini. Altri consulenti sono stati lo Studi TI per la sicurezza e lo Studio Sarti per la parte strutturale.