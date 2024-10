Miano scivola sui minimi con gli altri mercati europei

oro

(Teleborsa) -, investite sin dall'esordio dai, mentre si attendono quelli delle big tech in USA, e dai numerosiIlha superato le attese (+0,4%) ed anche quello dellaanche se l'economia tedesca resta tendenzialmente in recessione per quest'anno. Ancheha visto il PIL crescere dello 0,4%. Pomeriggio sono attesi, in particolare il PIL.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.780,4 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,03%.Lieve calo dello, che scende a +127 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,60%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,18%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,44%.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,36%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 36.565 punti, ritracciando dell'1,31%.Variazioni negative per il(-0,76%); come pure, in ribasso il(-0,89%).di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza dello 0,92%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,81%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,08%dopo i risultati.scende del 3,07%.Calo deciso per, che segna un -3,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,77%.del FTSE MidCap,(+3,09%),(+1,02%),(+0,66%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,19%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,00%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,23%.