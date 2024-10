Milano zavorra gli altri Listini europei che chiudono in rosso

S&P-500

(Teleborsa) -, che ha fatto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'Sul fronte macroeconomico, il PIL del 3° trimestre dell'Eurozona ha superato le attese (+0,4%) ed anche quello della Germania (+0,2%), sebbene l'economia tedesca resti tendenzialmente in recessione per quest'anno. Anche l'Italia ha visto il PIL crescere dello 0,4% in linea con l'Ue.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,086. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.787,1 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,03%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,73%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,21%; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 36.620 punti, ritracciando dell'1,16%.A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2,89 miliardi di euro, con un incremento di ben 566,1 milioni di euro, pari al 24,36% rispetto ai precedenti 2,32 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,49 miliardi di azioni del 30/10/2024.di Piazza Affari, guadagno moderato per, che avanza dell'1,32%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,63%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -18,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,56%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,57%.Tra i(+3,47%),(+2,92%),(+1,43%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,00%.