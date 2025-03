Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa, svetta Iveco

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, che non si fanno contagiare dall'andamento negativo di Wall Street mostra un andamento negativo. Il focus odierno è sullasu come porre fine alla guerra in Ucraina. "Sono stati concordati molti elementi di un accordo finale, ma rimane ancora molto da fare", ha scritto ieri Trump sui social.Intanto, è iniziata la, da cui il mercato si aspetta che i tassi non subiscano variazioni restando nel range 4,25%-4,50%. Il focus, domani sera, sarà sulle parole del presidente Jerome Powell per capire l'impatto delle politiche di Trump sull'economia e il futuro percorso dei tassi. In calendario questa settimana anche le riunione di Bank of Japana e Bank of England.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,092. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,85%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 67,75 dollari per barile, con le crescenti tensioni in Medio Oriente (Israele ha rotto il cessate il fuoco a Gaza) che hanno posto in secondo piano i timori di eccesso di offerta globale, in vista del ritorno di una piccola parte di produzione dell'OPEC+ (a partire dal 1° aprile).Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con ilche si posiziona al 3,89%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,94%,avanza dello 0,29%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,51%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,21% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 41.782 punti. In frazionale progresso il(+0,28%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,33%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,24% (Il Corriere della Sera ha scritto che l'alleanza franco-tedesca Knds, il gruppo ceco Cgs e il big britannico Bae Systems sarebbero interessati alla divisione Iveco Defence Vehicles). Denaro su, che registra un rialzo del 3,28%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,86%. Buona performance per, che cresce del 2,49%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,31%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,25%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.di Milano,(+4,24%),(+3,68%),(+2,81%) e(+2,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,68%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,53%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,23%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,16%.