Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.833 punti. In frazionale calo il(-0,32%); pressoché invariato l'(+0,02%).Sul fronte macroeconomico, deludono i dati sulnel terzo trimestre 2024, secondo la lettura preliminare, mentre le attese erano per un rialzo del 3,1%. Il dato sull'inflazione PCE rallenta all'1,5%, dopo il 2,5% del trimestre precedente.Secondo il rapporto mensile redatto da(Adp), l'agenzia che si occupa di preparare le buste paga, sono stati creati 233.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, dato più alto dal luglio 2023, mentre le previsioni erano per la creazione di 113.000 posti di lavoro.Prosegue nel frattempo la stagione delle trimestrali, che vede coinvolte ancora le big tech, come Microsoft, Meta Platforms, Amazon ed Apple. Alphabet, la madre di Google, ha annunciato conti superiori alle aspettative.(+1,69%),(+0,70%) e(+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-0,84%) e(-0,63%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+3,44%),(+2,16%),(+1,75%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.scende dell'1,94%.Calo deciso per, che segna un -1,89%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,85%),(+4,67%),(+3,48%) e(+3,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,75%.In apnea, che arretra del 9,65%.