Borse europee in rosso. Piazza Affari argina le perdite

(Teleborsa) -, che oggi hanno fatto anche peggio, in scia alla performance negativa dell'Asia e di Wall Street., nonostante l'esito incerto delle elezioni, che aveva indotto gli investitori a sperare in un sostegno da parte della politica monetaria. Ilha confermato un peggioramento della situazione economia nell'Area Euro ed un aumento dei rischi al ribasso.Molti dati sul fronte macro, quelli principali relativi all'in Italia e Francia, mentre in USA ilè cresciuto dello 0,8%, meno delle attese, mentre isegnano una accelerazione a +0,5%.Lato, giornata ricca di, soprattutto per il, con i conti siL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 2.740,6 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,65%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,77%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +126 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,66%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,93%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,05%.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 34.281 punti, con uno scarto percentuale dello 0,64%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 36.380 punti. In rosso il(-0,74%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-1,07%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,93%.In luce, con un ampio progresso dell'1,72%.Composta, che cresce di un modesto +0,9%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,78%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,81%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,34%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,25%),(+2,10%),(+1,97%) e(+1,40%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,53%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,37%.