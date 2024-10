Casta Diva, CdA propone dividendo in contanti e azioni da 0,04007 euro

Casta Diva Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, haalla convocanda assemblea ordinaria dei soci (22 novembre) di distribuire unattraverso l'assegnazione di azioni proprie in portafoglio, a valere sulle riserve disponibili.Le modalità sono di seguito indicate: per la parte inè prevista la distribuzione di un importo pari a 0,03471 euro per ogni azione in circolazione (escluse le azioni proprie), pari a 693.000 euro circa, utilizzando riserve disponibili; per la parte inè prevista l'assegnazione di azioni proprie in portafoglio nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 250 azioni Casta Diva Group detenute (con arrotondamento per difetto all'unità), con conseguente riduzione della relativa riserva.Considerando il prezzo di chiusura dell'azione Casta Diva Group alla data del 30 ottobre 2024, pari a 1,34 euro, la componente di dividendo costituita dall'assegnazione di azioni proprie è pari a 0,00536 euro per azione, ossia a circa 107.000 euro. Il dividendo complessivo è dunque di 0,04007 euro per azione, pario a circa 800.000 euro, con riferimento al medesimo prezzo di Borsa di cui sopra, e corrisponde a uncirca.Lorelativa al predetto dividendo ordinario, qualora approvato dall'assemblea, è previsto per il 25 novembre 2024 (record date 26 novembre 2024) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 27 novembre 2024."Casta Diva, come annunciato nel Piano Industriale del 4 dicembre 2023 - ha commentato il- L'andamento dell'anno 2023, che ha registrato un utile pari a 859.711 euro ci consente di distribuire 800.000 euro come seconda tranche dei 3 milioni di dividendi previsti nel triennio, per un dividend yield (rendimento)del 3,00% circa, in linea con le migliori performance del nostro mercato. Va notato che il dividendo distribuito sarà esentasse per i nostri azionisti in quanto derivante da riserve di capitale".