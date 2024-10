Elica, downgrade di Intermonte a Neutral con taglio TP

Intermonte

Elica

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 2,15 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, tagliando anche lasul titolo a "" da "Outperform".Gli analisti evidenziano che ciò che ritengono più rilevante sono i primi messaggi sul 2025: ad oggi, il, almeno nella prima parte dell'anno. Tuttavia, il lancio di nuovi prodotti e l'ampliamento della base clienti grazie all'ingresso dei prodotti Elica nei cataloghi di nuovi produttori di cucine rilevanti dovrebbero consentire un ulteriore miglioramento del posizionamento di mercato dell'azienda.Nonostante il, Intermonte sottolinea che sebbene il 2025 dovrebbe rappresentare un anno di ribasso, la leva finanziaria dovrebbe rimanere pienamente sotto controllo e non costringerà l'azienda a rinunciare a investimenti che potrebbero rivelarsi necessari per migliorare ulteriormente la sua offerta di prodotti e il suo posizionamento di mercato."Siamo fiduciosi che le nostre nuove stime possano rivelarsi solide e il rischio di ulteriori revisioni al ribasso potrebbe ora essere limitato, lasciandoqualora dovessero presentarsi segnali di inversione di tendenza - si legge nella ricerca - Restiamo fiduciosi che le misure adottate dal management daranno i loro frutti una volta che la ripresa della domanda si materializzerà, con il ribasso limitato a nostro avviso da una posizione finanziaria che non desta particolari preoccupazioni".