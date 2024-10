Fastweb, ricavi e margini in crescita nei primi nove mesi

Swisscom

(Teleborsa) -, azienda italiana di telecomunicazioni che fa parte del gruppo svizzero, ha acquisito 438.000complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale nei primi nove mesi del 2024, con un incremento pari al 6,5% rispetto alla base clienti a fine 2023.Al 30 settembre itotali hanno raggiunto quota 2.031 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Prosegue la crescita dei margini con l'complessivo che al 30 settembre 2024 totalizza 648 milioni di euro (+1,3% su base comparabile rispetto ai primi nove mesi del 2023) mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 610 milioni di euro (+4% rispetto allo stesso periodo del 2023).Al 30 settembre 2024 i clienti che hanno sottoscrittosi attestano a 2,3 milioni. Il 91% della base clienti (+2 p.p. rispetto ai primi nove mesi del 2023), usufruisce di connessioni a banda ultralarga con velocità comprese tra 100 Mbps e i 2,5 Gigabit al secondo.Continua l'andamento positivo del segmentoche cresce ancora a doppia cifra. Al 30 settembre le SIM attive sono 3,8 milioni in aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo del 2023.Particolarmente significativa la crescita della divisione, sempre più centrale nella strategia di digitalizzazione della società. A fine settembre, il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali è stato pari a 832.000, con un aumento di ben il 44% rispetto al 30 settembre 2023.Ottime performance si registrano per la Business Unit, con ricavi in aumento a 883 milioni di euro (+8,5% rispetto al pari periodo del 2023