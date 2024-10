ING, distribuzione da 2,5 miliardi di euro dopo terzo trimestre sopra le attese

ING

(Teleborsa) -, gruppo bancario olandese, ha chiuso ildel 2024 con unsalito a un livello record di 5.909 milioni di euro, con un aumento del 3,4% trimestre su trimestre e dell'1,1% rispetto al terzo trimestre 2023. Ilè stato di 1.880 milioni di euro (superiore alle attese degli analisi in un consensus fornito dalla banca), rispetto a 1.982 milioni di euro nel terzo trimestre 2023 e 1.780 milioni di euro nel trimestre precedente."Il reddito da commissioni ha continuato ad aumentare in linea con la nostra ambizione di diversificare il nostro reddito e ha superato per la prima volta 1 miliardo di euro - ha affermato il- Il reddito da commissioni dei prodotti di investimento al dettaglio ha continuato a crescere, riflettendo un aumento delle attività in gestione e dell'attività di negoziazione dei clienti. In particolare, il Wholesale Banking ha beneficiato di un maggiore flusso di transazioni nei mercati dei capitali globali"."Continuiamo ad adottare misure per far convergere il nostro coefficiente di capitale CET1 al nostro livello target di circa il 12,5% - ha aggiunto - Il programma di riacquisto di azioni annunciato a maggio 2024 è stato completato e oggi annunciamo una, che avrà un impatto pro forma di 76 punti base sul nostro rapporto CET1. Operare al giusto livello di capitale è nel migliore interesse di tutti i nostri stakeholder e ci consente di supportare i clienti e l'economia nei paesi in cui operiamo".