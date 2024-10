Perdite a Wall Street dopo PIL sotto le attese. Focus sulle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende a 42.142 punti, con uno scarto percentuale dello 0,22%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 5.814 punti. Negativo il(-0,79%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,38%.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,99%) e(+0,42%). Il settore, con il suo -1,34%, si attesta come peggiore del mercato.Gli investitori hanno valutati la lettura delstatunitense del terzo trimestre, che ha mostrato che l'economia è cresciuta a un tasso annualizzato del 2,8%, al di sotto della previsione di consenso del 3%. Resta il focus sulle: nella giornata di giovedì diffondono i conti i giganti della tecnologia Apple e Amazon, oltre che Uber, Merck e Intel.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,98%),(+1,43%),(+1,06%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,66%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,63%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,13%.Al top tra i, si posizionano(+4,54%),(+3,08%),(+2,92%) e(+2,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -11,30%.Sensibili perdite per, in calo del 10,62%.In apnea, che arretra del 6,39%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,76%.