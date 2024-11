La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

sanitario

utilities

energia

Intel

Amazon

Boeing

Chevron

Apple

Verizon Communication

3M

Dow

Atlassian

Charter Communications

Lululemon Athletica

Intel

Paypal

Datadog

Exelon

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, che beneficia dell'ottimo andamento dei, dopo le trimestrali di alcune big del settore. A sostenere il mercato contribuiscono anche i, che rafforzano l'attesa di unla prossima settimana.A New York, ilmostra un guadagno dello 0,71%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.737 punti. In denaro il(+0,83%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+0,71%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,25%),(+0,76%) e(+0,65%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,84%) e(-0,59%).del Dow Jones,(+7,01%),(+6,47%),(+3,78%) e(+2,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,21%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.(+19,86%),(+13,17%),(+7,55%) e(+7,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.scende del 2,23%.Calo deciso per, che segna un -1,58%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Variazione occupati (atteso 106K unità; preced. 223K unità)13:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:45: PMI manifatturiero (atteso 47,8 punti; preced. 47,3 punti)15:00: ISM manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,2 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. -0,2%).