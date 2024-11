Wall Street cauta. Occhi su elezioni e decisioni Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street in vista delleche si terranno domani 5 novembre. Dagli ultimi sondaggi i due candidati, Kamala Harris e Donald Trump, sono testa a testa.L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sull'altro importante appuntamento della settimana: la riunione del FOMC, il braccio operativo della, in calendario giovedì, con gli analisti che scontano un nuovo taglio del costo del denaro.Tra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 41.976 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.721 punti. Poco sotto la parità il(-0,41%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,24%.