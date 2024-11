GDF in Banca Progetto per truffa da 6,7 milioni. Banca: siamo parte lesa

(Teleborsa) - La, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, relativa ae al, in ordine ai reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali.La vicenda riguarda, che precisa di esseree conferma la propria volontà di collaborare con la GDF e le autorità competenti.Le attività investigative hanno consentito di rilevaredell'intermediario finanziario, il quale, con l'ausilio di un collaboratore e del rappresentante legale di una società, avrebbe consentito a quest'ultima di beneficiare di tre prestiti assistiti - per la maggior parte - dal Fondo centrale di garanzia a favore delle PMI del Mediocredito Centrale.I finanziamenti, ottenuti mediante lae l'della società richiedente, sarebbero stati in parte trasferiti sui conti correnti nella disponibilità dell'agente, tramite bonifici giustificati da operazioni commerciali non coerenti. In particolare, lo stesso, sebbene formalmente estraneo alla direzione dell'azienda beneficiaria dei prestiti, ne avrebbe assunto sostanzialmente l'amministrazione e si sarebbe adoperato nella predisposizione di documentazione inattendibile (fatture, business plan, bilanci), allo scopo di mostrare una solidità finanziaria e patrimoniale.È stato anche verificato - si legge in una nota della GDF - che lafinanziario, non emergente nei bilanci esibiti all'istituto di credito e dal quale è poi scaturito l'avvio di una procedura di liquidazione giudiziale nel 2023.Contestualmente, nell'ambito di altro filone investigativo, la GDF di, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, stanno procedendo all'esecuzione di misure cautelari per analoghe vicende nei confronti di ulteriori soggetti, tra cui il citato agente bresciano. Sono in corso perquisizioni nei confronti di diversi soggetti tra persone fisiche e giuridiche.Le fiamme gialle bresciane stanno anche effettuando una, a cui è stato richiesto di esibire il modello di organizzazione della società, allo scopo di valutare eventuali profili di responsabilità amministrativa.Le indagini proseguono per valutare la regolarità di ulteriori finanziamenti erogati con meccanismi ritenuti fraudolenti, viene spiegato. Inoltre, sono in corso verifiche sull'entità del danno subito dall'Erario, garante nella misura dell'80%.Lo scorso 24 ottobre il tribunale di Milano aveva disposto l'per Banca Progetto perché sospettata di aver concesso finanziamenti a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 milioni di euro.