Klecha & Co., Fabiola Pellegrini nominata Managing Partner

(Teleborsa) -, investment bank paneuropea indipendente specializzata nel tech, haPellegrini hache continua a operare quale Managing Partner. Negli ultimi quindici anni, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Partner nel 2014, e ha contribuito alla realizzazione di oltre 100 operazioni straordinarie in Klecha &Co., maturando una significativa esperienza, in particolare, nei settori Artificial Intelligence, Financial Software ed Edtech.Pellegrini siede, inoltre, nel CdA di Ansaldo Energia in qualità di amministratore indipendente dopo aver ricoperto la stessa carica in Primoventures.La nomina si inserisce nella strategia della boutique diper la crescita internazionale e facilitare l'organizzazione e lo sviluppo del business.