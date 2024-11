Officina Stellare, nuova commessa da 1,4 milioni di euro da partner europeo

(Teleborsa) -

Officina Stellare, società vicentina del settore Aerospazio quotata all’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha fatto sapere di aver ricevuto una nuova commessa per la realizzazione di un innovativo payload ottico multispettrale ad alta risoluzione, operante nelle lunghezze d’onda del visibile e vicino infrarosso, per la ripresa dall’orbita bassa (LEO) e destinato a un satellite che garantirà una risoluzione a terra (GSD) di circa 50cm.



La commessa, del valore di circa 1,4 milioni di euro, ha spiegato l'azienda in una nota è destinata ad un primario player internazionale dell’area EMEA, attivo nel settore della difesa e dell’intelligence in campo aerospaziale, con cui Officina Stellare ha già collaborato in passato. La consegna del payload ottico multispettrale è prevista entro il primo semestre del 2026.



"Siamo molto contenti per questo nuovo progetto di payload per l’Osservazione della Terra, che mostra la rinnovata fiducia di un player di rilievo - ha dichiarato Carlo Spezzapria, CEO di Officina Stellare -. Siamo particolarmente soddisfatti per due aspetti: in primo luogo, è una conferma delle qualità uniche di Officina Stellare, non solo in termini di progettazione e capacità di produzione, con altissimi standard qualitativi, ma anche di efficienza, mitigazione del rischio e attenzione alle esigenze del cliente. In secondo luogo, grazie alle capacità uniche della nostra Space Factory, ci posizioniamo come player di riferimento non soltanto sul mercato strettamente legato alla realizzazione di “telescopi spaziali”, ma anche come fornitore primario di sistemi di ripresa completi, integrando i nostri prodotti con sottosistemi di terze parti".