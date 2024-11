Cellularline, utile 9 mesi sale a 5,2 milioni di euro. Ricavi +5%

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha chiuso idel 2024 conpari a 117,7 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (112,1 milioni), grazie all'aumento delle vendite sia nel mercato domestico sia in quello internazionale.L'risulta pari a 15,1 milioni di euro, in aumento di 2,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un miglioramento dell'incidenza sul fatturato di circa 1,3 punti percentuali (12,8% nei primi nove mesi del 2024 contro 11,5% dello stesso periodo del 2023).Ildel periodo è stato pari a 5,2 milioni di euro, rispetto a 4 milioni dei primi nove mesi del 2023, con un miglioramento quindi di 1,2 milioni."Anche nel terzo trimestre dell'anno è continuata la crescita dei ricavi del nostro Gruppo - ha commentato, Consigliere e General Manager Sales and Marketing - Questo incremento si verifica contestualmente ad una ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario,. Da rimarcare il raggiungimento di un risultato netto positivo già nel terzo trimestre. Siamo concentrati sulle sfide dell'ultima parte dell'anno, caratterizzata da momenti importanti per il nostro business come il Black Friday e le festività natalizie. Rimaniamo focalizzati su una gestione attenta e responsabile della società per mantenere e consolidare questo percorso di crescita, rispondendo alle esigenze di mercato e rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento competitivo".L'al 30 settembre 2024 risulta pari a 24,8 milioni di euro (35,4 milioni al 31 dicembre 2023), con un miglioramento quindi pari a 10,6 milioni. Tale decremento è principalmente legato alla riduzione del Capitale Circolante, influenzato sia dalla stagionalità del business, sia dalla continua azione di efficientamento effettuata dal management. Ilal 30 settembre 2024 è pari a 1,1x, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2023 (1,7x).