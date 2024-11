Datrix si aggiudica fondi PNRR per circa 0,9 milioni

Datrix

(Teleborsa) -, società a capo di un ecosistema internazionale di aziende software verticali B2B, che fanno leva sul valore potenziante dell'Intelligenza Artificiale, si è aggiudicata fondi PNRR per circa 0,9 milioni di Euro.In particolare, i fondi ottenuti sarannoche verranno realizzati dal Gruppo Datrix nell’arco dei prossimi 12 mesi all’interno di settori strategici come la cyber security, l’ambiente, la finanza ed i modelli computazionali in ambito industriale.L’aggiudicazione di questi finanziamenti, spiega una nota, conferma il valore sistemico di Datrix nella realizzazione di specifici moduli di AI a supporto di ambiti quali: Cyber Security: sicurezza, trasparenza, affidabilità e resilienza per applicazioni di intelligenza artificiale; Ambiente: applicazione di tecniche di AI avanzata e anomaly detection per il monitoraggio in tempo reale di dati relativi alle attività vulcaniche; Fintech: utilizzo dell’AI per la generazione di contenuti personalizzati volti all’alfabetizzazione finanziaria degli individui; Modelli computazionali: sviluppo di metodologie innovative basate su metodi di AI per supportare le decisioni relative alla diagnostica predittiva e alla fluidodinamica computazionale in ambito industriale.