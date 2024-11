Intred sale in Borsa. Analisti apprezzano ricavi ricorrenti e base di clienti fedele

Intred

(Teleborsa) -per, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, dopo che ieri ha pubblicato , mostrando una solida crescita a due cifre (+20,6% nel Q3 e +10,6% nei 9M); i ricavi ricorrenti rappresentano ora l'88,8% dei ricavi totali (87% nel H1 2024 e 85,3% nel Q1 2024)."Poiché il gruppo continua a beneficiare di un, di un mercato in crescita e di una costante transizione verso l'FTTH, siamo fiduciosi che il gruppo manterrà questo slancio positivo - commenta TP ICAP Midcap, che ha un target price di 18 euro e una raccomandazione Buy - Di conseguenza,per l'esercizio 2024 al 42% (rispetto al 41,5%), riflettendo una maggiore concentrazione sull'FTTH".Dopo un fatturato dei 9 mesi in linea con le aspettative,non prevede alcuna modifica al consenso, ma la. "Ulteriore upside potrebbe derivare da M&A, poiché la società detiene asset preziosi, come una rete proprietaria e una base di clienti consolidata e fedele, posizionandola in modo vantaggioso in uno scenario di consolidamento del mercato", afferma il broker, che ha un target price di 17,2 euro e una raccomandazione Buy., con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,1 e successiva a 13,4. Supporto a 12,8.