Azimut, in crescita ricavi e utile nel 2024: proposto dividendo da 1,75 euro per azione

Azimut

(Teleborsa) - Nel 2024ha registratoper(+12% rispetto al 2023) e unpari a 653 milioni di euro (+11%) e undel 44,4%. L'ammonta a 588 milioni di euro (+29%).Nello specifico, lesono cresciute dell'11% su base annuale, raggiungendo 1,2 miliardi di euro. "Questa crescita riflette la continua espansione della piattaforma globale dell'azienda, con forti contributi da tutti i mercati internazionali, in particolare Australia e Turchia", ha sottolineato Azimut in una nota. "In– ha aggiunto –, la crescita dei ricavi è stata guidata da maggiori ricavi dai prodotti dei mercati privati ??e da una maggiore domanda di soluzioni di consulenza".Ilha registrato una crescita del 45% delle commissioni, con ricavi assicurativi totali che hanno raggiunto 161 milioni. "Tale aumento – ha spiegato l'azienda – è stato dovuto principalmente a commissioni di performance più elevate e alla crescita delle commissioni assicurative ricorrenti, trainate da uno sviluppo positivo delle attività assicurative in gestione". Inoltre, 19 milioni di euro di ricavi dalle operazioni di, principalmente a supporto delle piccole e medie imprese in Italia, hanno fornito un ulteriore contributo alla crescita complessiva dell'azienda.sono stati pari a, rispetto ai 725 milioni di euro nell'anno fiscale 2023. I costi di distribuzionesi sono attestati a 432 milioni di euro, rispetto ai 389 milioni di euro dell'anno precedente.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di uncomplessivo diPer ilil Gruppo ha confermato i propri obiettivi per il 2025 stimando unadi. L'utile netto è previsto da un minimo di 400 milioni di euro, tenendo conto dei costi per l'istituzione di TNB come banca, fino a 1,25 miliardi di euro per l'anno, a seconda che TNB ottenga l'autorizzazione bancaria e la finalizzazione dell'accordo FSI nel 2025."Con i risultati finanziari del 2024, abbiamo generato oltre 2,8 miliardi di euro di utile netto negli ultimi sei anni, equivalenti a circa l'80% della nostra attuale capitalizzazione di mercato e al 100% della capitalizzazione di mercato media nel 2019 – ha commentato, Presidente del Gruppo –. Nello stesso periodo, il totale degli asset affidatici dai nostri clienti è cresciuto del 120%, raggiungendo circa 110 miliardi di euro. Nel 2024, i nostri clienti hanno ottenuto un rendimento netto medio di circa il 9% dopo i costi8, superando ancora una volta il settore"."Si chiude un altro anno straordinario con una raccolta netta di 18,3 miliardi di euro e un utile adjusted di 588 milioni di euro. Dopo il pagamento del bond da 500 milioni di euro, Azimut propone un dividendo di 1,75 euro per azione (per un totale di oltre 250 milioni di euro), espressione delle strategie di crescita del Gruppo e di una remunerazione agli azionisti inclusiva dei risultati conseguiti. Stiamo lavorando per raggiungere gli annunciati obiettivi per il 2025, proseguendo nel nostro percorso di espansione globale, che ci vede già oggi presenti in 18 Paesi, con il 50% delle masse totali fuori dall’Italia", ha aggiunto, Ceo e Cfo del gruppo.