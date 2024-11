Ascopiave, utile 9 mesi balza a 26,6 milioni di euro. Ricavi +17%

Ascopiave

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha chiuso idel 2024 conconsolidati a 146,3 milioni di euro, rispetto ai 125,2 milioni registrati nello stesso periodo del 2023 (+17%). Il fatturato evidenzia una crescita legata principalmente all'incremento dei ricavi tariffari della distribuzione gas, pari a 12,7 milioni, e all'aumento delle vendite di energia rinnovabile per 9,3 milioni.Il, pari a 71,9 milioni di euro, evidenzia una crescita di 16,3 milioni. Il, pari a 26,6 milioni di euro, evidenzia una crescita di 12,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (+84%)."Il Gruppo chiude i primi nove mesi dell'esercizio in corso con risultati in crescita, grazie al contributo positivo di tutte le aree di business - ha commentato l'- Segnalo in particolare la performance molto positiva del comparto delle energie rinnovabili che, nel periodo, ha realizzato un margine operativo lordo di 15,1 milioni di euro, in decisa crescita rispetto allo scorso anno, grazie all'aumento dei volumi di produzione e ad un regime dei prezzi di vendita tornato a condizioni normali di mercato, dopo le restrizioni governative in vigore nel 2023".Nel corso dei primi nove mesi 2024 il gruppo ha realizzatoin immobilizzazioni immateriali e materiali per 51,6 milioni di euro, in riduzione rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di 3,7 milioni.Laal 30 settembre 2024, pari a 404,8 milioni di euro, ha registrato un incremento di 15,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.