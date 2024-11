d'Amico, utile 9 mesi sale a 163 milioni. Acconto dividendo da 0,252 dollari

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2024 connetti totali di 298,1 milioni di dollari (305,4 milioni nei 9M23),di 218,8 milioni di dollari (73,4% sui Ricavi netti totali vs 213,1 milioni nei 9M23) edi 163,1 milioni di dollari (148,7 milioni nei 9M23)."DIS ha ottenutonei primi 9 mesi del 2024, grazie a un mercato dei noli molto forte nella prima metà dell'anno, nonostante un certo indebolimento dalla fine del secondo trimestre", ha commentato l'"Grazie a solide prospettive di mercato e ad una robusta struttura finanziaria, possiamo oraper i nostri azionisti, attraverso il riacquisto di azioni proprie e la distribuzione di dividendi - ha aggiunto - In aggiunta ad un dividendo di 30 milioni di dollari distribuito nel Q2 2024, DIS ha anche riacquistato azioni per un valore pari a 8,3 milioni di dollari dall'inizio dell'anno. Oggi, siamo lieti di annunciare un dividendo intermedio di circa 30 milioni di dollari, che prevediamo pagare entro la fine di novembre"sono stati di 228,4 milioni di dollari (224,4 milioni nei 9M23). Ildi 83 milioni di dollari (76,9 milioni escluso IFRS16) al 30 settembre 2024 (224,3 milioni e 198,7 milioni escluso IFRS16, al 31 dicembre 2023).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un(0,2142 dollari al netto del 15% della withholding tax applicabile) per azione emessa e in circolazione. Questo corrisponde a una distribuzione totale di circa 30 milioni, da pagare tramite utilizzo di riserve distribuibili, inclusa la riserva sovraprezzo azioni. La società pagherà l'acconto sul dividendo ai propri azionisti il 20 novembre 2024, con data di stacco della relativa cedola n. 8 (ex date) il 18 novembre e record date il 19 novembre.