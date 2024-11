Difesa, spesa in UE dovrebbe superare 2% PIL per recuperare gap negativo

(Teleborsa) -dovrebbe affrontare unaall’obiettivo del, indicato dalla NATO, per, Lo rivela una analisi condotta dall'Idstituto IFO tedesco."I paesi europei dovrebbero aumentare significativamente i loro sforzi - spiega, ricercatore dell'Ifo - per costruire una capacità di difesa adeguata, perché i budget sono stati troppo bassi per anni".“Poiché lanegli ultimi tre decenni non è riuscita a raggiungere l’obiettivo del 2% della NATO, ora c’è unnegli investimenti necessari per la difesa. Quindi c’è ancora da recuperare”, ha proseguito Dorn, aggiungendo che lha undi euro, che sarebbero necessari per raggiungere l’obiettivo del 2% calcolato negli ultimi 30 anni. Nel caso dellaai prezzi attuali, la cifra ammonterebbe adi euro. Di tutti i paesi europei della NATO,hanno speso annualmenteper la difesa dal 1990.In un confronto internazionale, glihanno generalmente, mentre i, così come nei paesi dell’Europa occidentale, sonoSecondo Dorn èper aumentare in modo sostenibile le capacità di difesaeconomica.